Paura a Cerignola: uomo tenta furto nel teatro Mercadante durante uno spettacolo per bambini

Paura a Cerignola, dove un uomo (pare con il volto coperto) ha tentato di compiere un furto al Teatro Mercadante, durante uno spettacolo per bambini.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo si è introdotto all'interno del teatro comunale, dove era in corso uno spettacolo di danza per bambini diretto da Maria Rosa Carretta, per portar via gli effetti personali collocati nel foyer. Una volta scoperto, si è dato alla fuga, generando comunque tanto spavento tra i presenti.

"Entrare in un Teatro pieno di bambini e seminare il panico nel tentativo (sventato fortunatamente) di mettere a segno un furto è un gesto ignobile e massimamente delinquenziale, che va fortemente condannato. Esprimo tutta la mia solidarietà a Maria Rosa Carretta, ai suoi collaboratori, alle famiglie dei bambini presenti, augurandomi che l'autore dell'ignobile atto venga individuato subito e consegnato alla giustizia", è stato il commento dell'assessore Rino Pezzano.