Prima l'inseguimento e poi i colpi di pistola: tentata rapina da 'Far West' sulla Statale 16

Attimi di panico, la scorsa notte, lungo la Statale 16, per due giovani a bordo di una Volkswagen Golf che si sono visti inseguiti da un'auto con a bordo almeno due rapinatori che non hanno esitato ad esplodere due colpi di pistola all'indirizzo dei malcapitati.

Il fatto è successo a Cerignola (direzione San Ferdinando di Puglia), quando le vittime della tentata rapina si sono viste affiancare da un Lancia scura. Nonostante lo shock del momento, il conducente ha schiacciato sull'acceleratore riuscendo a seminare i rapinatori. Questi ultimi, per tutta risposta, hanno esploso due colpi di pistola centrato in pieno il cofano del mezzo; sfumato il colpo, sono poi fuggiti in direzione sud. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato di Cerignola.