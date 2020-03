Minorenni sorpresi a spacciare hashish...e con in tasca anche i soldi rubati in chiesa

Sorpresi a spacciare hashish, con in tasca i soldi rubati alla parrocchia. Accade a Cerignola, dove due 17enni, alcune sere fa, sono stati sorpresi in strada, in una via del centro ofantino, mentre a bordo di un motorino cedevano una dose di hashish a due studenti, anch’essi minorenni. I carabinieri della locale Stazione hanno quindi bloccato ed identificato i quattro, nonostante i due a bordo del ciclomotore avessero tentato la fuga.

I militari hanno quindi recuperato tre dosi di hashish, del peso complessivo di 1,5 grammi, una delle quali appena ceduta ai due acquirenti. Perquisiti, i due giovani pusher sono stati trovati in possesso rispettivamente di 59 euro circa e 58 euro circa, suddivisi in alcune banconote e decine di monete. Uno dei due aveva in tasca una busta di carta riportante la scritta “a sostegno delle chiese di missione”.

Da immediati accertamenti è emerso che il denaro era stato asportato dagli offertori della parrocchia del Buon Consiglio, a Cerignola. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. I due giovani pusher sono quindi stati denunciati in stato di libertà alla Procura dei Minori di Bari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per furto aggravato. Per i due acquirenti è invece scattata una segnalazione alla Prefettura di Foggia per uso personale di sostanze stupefacenti.