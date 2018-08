Cerignola, riavviato impianto TMB: smaltite 700 tonnellate di rifiuti stoccate nell'ex interporto

Riavviato l’impianto TMB (trattamento meccanico-biologico) di Cerignola. Nel centro ofantino sono stati smaltiti i rifiuti abbancati nell’area ex Interporto e, per 45 giorni, tratterà i rifiuti indifferenziati prodotti e raccolti a Cerignola.

Così come prescritto dall'ordinanza regionale del 3 agosto 2018, Aseco ha provveduto, lo scorso 14 agosto, al ripristino del funzionamento dell'impianto di trattamento meccanico biologico. Ciò ha permesso di scongiurare l’emergenza igienico-sanitaria e, quindi, di trattare le circa 700 tonnellate di rifiuti indifferenziati che erano state abbancate, in maniera ritenuta illegale dalla Procura della Repubblica, nell'area ex Interporto. L’operazione è stata portata a termine nella giornata di ieri. L'impianto di contrada Forcone Cafiero, inoltre, tratterà per 45 giorni i rifiuti quotidianamente prodotti e raccolti nel Comune di Cerignola.