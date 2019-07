Da canale a discarica, rifiuti pericolosi e rischio scarico di sostanze inquinanti in mare: scattano i sigilli del Noe

Sigilli al Canale Lagrimaro. I carabinieri del Noe eseguono il sequestro dell’area richiesto dalla Procura di Foggia. Questa mattina, i militari del Nucleo Operativo Ecologico di Bari, sono intervenuti a Cerignola dove, nell’ambito di indagine coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno dato esecuzione al Decreto di sequestro preventivo dell’intero canale Lagrimaro.

Il provvedimento è stato richiesto dall’Ufficio inquirente foggiano in quanto l’invaso, nel tempo, si era trasformato in una discarica abusiva di rifiuti anche pericolosi, con conseguente pericolo di scarico di sostanze inquinanti in mare.

Il provvedimento emesso dal Gip di Foggia è stato notificato dai militari, affinché le Pubbliche Autorità cerignolane - dal sindaco al dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, al responsabile dell’Ufficio Ambiente ed al Presidente del Consorzio di Bonifica per la Capitanata - possano porvi rimedio.

L’attività di indagine rappresenta la risposta dello Stato alle iniziative istituzionali promosse a seguito di Interrogazione Parlamentare dell’On. Lovecchio e del servizio del tg satirico “Striscia la notizia” dello scorso 1° aprile.