Shock a un semaforo di Cerignola: banditi accerchiano e rapinano commerciante, parte un colpo di fucile

Rapina shock a Cerignola, dove poco fa, un commerciante ofantino è stato accerchiato da quattro soggetti a volto coperto ed armati di fucile che lo hanno aggredito e rapinato mentre era in auto, fermo ad un semaforo in viale Di Ponente.

Il fatto è successo in mattinata; vittima dell’accaduto il titolare del bar ‘Tortorella’, di via Napoli, verosimilmente pedinato mentre dal suo bar tabacchi si stava recando in banca, in auto, per consegnare l’incasso della giornata precedente. Alla vista dei rapinatori, l’uomo si è barricato in auto e i malviventi hanno esploso un colpo di fucile all’indirizzo del mezzo costringendo lo stesso a scendere e a consegnare loro il denaro in suo possesso.

Il bottino non è stato ancora quantificato. Non paghi, gli stessi hanno malmenato la vittima che è stata trasportata al pronto soccorso cittadino per ricevere le cure del caso. Al momento non sono note le sue condizioni. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.

E' la terza rapina messa a segno nel territorio ofantino in due giorni. Presi di mira il supermercato 'MD' di via Padula, rapinato da un giovane, solo e armato di coltello, che è fuggito con l'incasso, e il bar 'Buonopane' di Borgo Tressanti. In questo caso esiguo il bottino - due bottiglie di liquore - violenta la modalità di azione: due persone incappucciate e armate di fucile e pistola hanno aggredito e malmenato la titolare dell'attività, una donna di 77 anni, e suo figlio, provocando loro ferite al capo con il calcio delle armi.