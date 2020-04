"Fermi tutti, questa è una rapina!". Due persone (disarmate) colpiscono l'Eurospin deserto e fuggono con 1500 euro. E' accaduto ieri sera, poco prima delle 20, a Cerignola, dove due persone con spiccato accento locale hanno fatto irruzione nel supermercato di via San Ferdinando di Puglia e hanno obbligato l'unico cassiere in servizio a consegnare loro il denaro presente in cassa: circa 1500 euro.

I due, entrambi a volto coperto ma pare disarmati, hanno arraffato il denaro e sono poi fuggiti a piedi dileguandosi in breve tempo.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso dell'attività alla ricerca di elementi utili all'identificazione dei rapinatori. Non è la prima volta che l'attività di via San Ferdinando finisce nel mirino dei malviventi.