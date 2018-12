Cerignola messa sotto torchio dall'Arma: perquisizioni a tappeto, chi ha incendiato l'auto del capitano Massaro?

Da ben prima dell’alba, Cerignola è oggetto di un imponente servizio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri. Numerose perquisizioni sono state effettuate e sono ancora in corso nelle abitazioni e nelle altre sedi dove hanno i loro interessi noti pregiudicati del posto.

Un centinaio di carabinieri - tra territoriali, Cacciatori, delle CIO e delle SAT - sono impegnati nella ricerca di tracce utili a dare un nome ai vili che l’altra notte, dando fuoco ad un’auto, pensavano di spaventare qualcuno. L’impegno dell’Arma, dello Stato, non si ferma, anzi. “Il territorio deve essere restituito ai cittadini onesti", spiega il colonnello Marco Aquilio. "Lo Stato, e in questo caso l'Arma dei Carabinieri, non si fa certo intimidire. Le azioni come quella in atto saranno condotte in maniera robusta e si susseguiranno anche nei prossimi giorni e non solo a Cerignola. Le indagini proseguono con intensità per individuare gli autori dell'incendio”.