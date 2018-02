Condizioni meteo in peggioramento a Cerignola: scuole chiuse anche domani

Il Sindaco di Cerignola, avv. Francesco Metta, con prot. N. 28/Gab., ha emanato Ordinanza di chiusura delle scuole di ordine e grado per il giorno 28 febbraio 2018. Riportiamo il testo integrale e, in allegato, l’ordinanza Sindacale.

Come si legge nell’ordinanza sindacale “Considerate le previsioni meteorologiche in peggioramento che sicuramente determineranno notevoli intralci alla circolazioni stradale e gravi difficoltà nella erogazione dei servizi pubblici essenziali; ritenuto, di conseguenza, dover disporre la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche operanti nel territorio comunale per la giornata di mercoledì 28 febbraio 2018, al fine di evitare ulteriori disagi sia al personale sia alla popolazione scolastica e rischi in materia di sicurezza;

Visto l’art. 54 del D.Lgs 267/2000 riguardante l’attribuzione del sindaco nei servizi di competenza statale, tra le quali l’emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica il sindaco ordina la Chiusura di tutte le istituzioni scolastiche di qualunque ordine e grado operanti nel territorio comunale, per la giornata di mercoledì 28 febbraio 2018” .