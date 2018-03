Litiga con i suoi familiari, poi minaccia poliziotti e ne spintona uno: arrestato

Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e repressione dei reati, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine hanno tratto in arresto il pregiudicato Sebastiano Clemente, cerignolano classe 1967, per evasione, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Alle 10.20 circa di ieri, su disposizione della Centrale Operativa, gli uomini in divisa sono giunti presso l’abitazione del 50enne, detenuto agli arresti domiciliari, per una lite tra lui e i suoi familiari.

Nell’immediatezza è stato riscontrato che l’uomo, in evidente stato di agitazione, è stato trovato fuori dall’abitazione e non curante dell’invito degli agenti a rientrare in casa, ha continuato a litigare spintonando e minacciando uno di loro.

E’ stato pertanto condotto presso il locale commissariato e sottoposto di nuovo agli arresti domiciliari a disposizione Procura della Repubblica di Foggia.