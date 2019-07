Cerignola in angoscia per i sei ragazzini investiti: falciati da un'auto sul 'circuito', due sono in rianimazione. Metta: "Preghiamo"

“Siamo in angoscia per i ragazzi. Preghiamo”. Il sindaco di Cerignola, Franco Metta, è in apprensione. Al pari della comunità ofantina, sconvolta ieri sera dal drammatico investimento di sei ragazzini, tutti tra i 12 e i 13 anni, falciati da un’auto su via Tiro a Segno, la strada dello Strike, detta anche il ‘circuito’, in prossimità dello Sporting Club. E’ accaduto intorno alle 21.30.

Stando alle informazioni raccolte, un ragazzino ha riportato un trauma cranico, gli altri fratture varie. Due sono in condizioni più gravi, ricoverati in rianimazione a San Giovanni Rotondo. Gli altri tra Foggia e Barletta. Per quattro di loro la prognosi è riservata.

La Polizia Municipale, che procede sul drammatico evento, sta ricostruendo la vicenda e la dinamica dei fatti. Stando a quanto riferisce a Foggiatoday il comandante Francesco Delvino, il conducente della Fiat Punto sarebbe risultato negativo ai test di alcol e droga. “La strada è poco illuminata ed è assolutamente ipotizzabile che i ragazzini non camminassero sul ciglio della strada, in perpendicolare rispetto all’arteria”, ma che fossero quindi spostati verso il centro e il guidatore, in condizioni di scarsa luminosità, non li abbia visti. Sul posto, a far luce, anche i Vigili del Fuoco. E’ stato il conducente stesso a dare l’allarme, prestando collaborazione nelle operazioni di soccorso. Al momento gli è stato solo sequestrato il veicolo. Si procede secondo le norme dell’art.189 del Codice della Strada.