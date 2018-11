Attimi di terrore a Cerignola, scoppia incendio in casa: famiglia bloccata sulle scale (salvata dai vigili del fuoco)

Attimi di panico, la scorsa notte, in via Monviso, a Cerignola. Intorno alle 4 della scorsa notte, un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento situato al secondo piano della palazzina al civico 5 della strada.

Le fiamme, stando a quanto accertato dai vigili del fuoco, sono partite da un frigorifero per cause accidentali, per poi estendersi al resto della stanza. Gli inquilini dell'appartamento sono riusciti a mettersi in sicurezza abbandonando i locali; paura, invece, per la famiglia al piano superiore rimasta bloccata sulle scale dalle fiamme e da una coltre di fumo nero e denso.

La famiglia - madre, padre e due figli - è stata tratta in salvo dagli uomini del 115 e dai carabinieri che seguiranno le indagini del caso. Sul posto anche gli operatori del 118, con due ambulanze da Trinitapoli e Cerignola. Fortunatamente non si registrano feriti nè intossicati.