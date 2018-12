Auto incendiata, la "Cerignola perbene" è con il Capitano Massaro: "Nemici della città non ci spaventano"

“La mia più totale vicinanza a e solidarietà al Capitano Michele Massaro, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cerignola, per il vile e disgustoso atto ai danni della sua auto messo a segno dai soliti nemici della Nostra Città, nemici della giustizia e della legalità” Con queste parole il Sindaco di Cerignola, avv. Francesco Metta, esprime solidarietà e vicinanza al comandante di compagnia dopo aver appreso dell'episodio avvenuto nella notte tra lunedì e martedì "che non devono e non possono scoraggiare e spaventare coloro che quotidianamente si sacrificano per lo svolgimento di un servizio determinante e fondamentale per la nostra comunità, teso al rispetto della Giustizia e della Legalità. Sono certo che il comandante Massaro non si lascerà affatto impressionare, che l’intera Compagnia dei Carabinieri troverà maggiore determinazione nell’affrontare chi vive nell’illegalità. Questi sono atti che non scoraggiano ma fortificano”.

Anche l’ex candidato sindaco ed esponente del PD Tommaso Sgarro si è espresso sull’accaduto: "L'incendio doloso dell'auto del Capitano dei Carabinieri Michele Massaro è una brutta notizia per la città di Cerignola. Massima vicinanza al Capitano. Buon lavoro d'indagine ai Carabinieri per accertare le responsabilità. C'è una Cerignola migliore, ve lo assicuro, per questo continuo a credere in questa città"