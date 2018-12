Cronaca Cerignola / Via Foggia

Gravissimo episodio a Cerignola: a fuoco l'auto del comandante della Compagnia Carabinieri

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei militari dell'Arma, che hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti in zona. Benchè non siano state trovate tracce evidenti, non c'è dubbio che si tratti di un atto doloso