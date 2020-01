Colpi di pistola a Cerignola: 'gambizzato' 43enne, ferito ad un polpaccio in via Trinitapoli

Colpi di pistola, a Cerignola, gambizzato un uomo di 43 anni. Il fatto è successo questa mattina, quando l'uomo - ferito di striscio al polpaccio destro - si è presentato al pronto soccorso cittadino per medicare una ferita da arma da fuoco. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Come da protocollo in questi casi, i medici hanno allertato i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso. Il ferimento, secondo il racconto (ritenuto poco credibile dagli inquirenti) del 43enne, sarebbe avvenuto in via Trinitapoli; la vittima non ha riferito particolari utili a ricostruire l'accaduto e il suo atteggiamento non sarebbe affatto collaborativo. Una punizione o un avvertimento dietro l'atto intimidatorio. L'uomo, con precedenti per ricettazione e riciclaggio, è ritenuto, dagli inquirenti, vicino al clan Di Tommaso.