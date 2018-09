"Hanno rubato un'auto vicino all'Eurospin": arriva la polizia, beccati a portarla via con la "spintarella"

Continua incessante l’attività di prevenzione e repressione della Polizia di Stato rivolta al contrasto del fenomeno dei furti di auto. Lo scorso 6 settembre, gli agenti del commissariato di Cerignola, durante un servizio di controllo del territorio nelle zone rurali, hanno recuperato un’autovettura Opel Astra abbandonata in un terreno in agro di Cerignola.

L’auto, con targa di nazionalità bulgara, non è risultata da ricercare, pertanto è stata sequestrata per ulteriori accertamenti. Solo pochi giorni dopo, il 9 settembre, gli stessi agenti delle Volanti - su segnalazione di alcuni cittadini che riferivano del furto di una Seat Leon in zona Eurospin - hanno avviato una battuta di ricerca nelle zone rurali adiacenti, intercettando una Lancia Delta che spingeva una Seat Leon, risultata proprio la stessa appena rubata vicino al supermercato. Non appena il malfattore si è accorto della presenza dei poliziotti ha tentato di fuggire a bordo della Lancia Delta, abbandonando il mezzo rubato. La Seat Leon è stata recuperata e restituita al proprietario.