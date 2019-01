Oggi l'ultimo saluto ad Agostino e Aurora. L'avv. Assumma: "Il conducente rischia fino a 18 anni"

Dopo la tragedia di via dei Mandorli, il Comune di Cerignola ha istituito il lutto cittadino per oggi, giorno in cui verranno celebrati i funerali di Agostino e Aurora, i due giovanissimi morti nel terribile incidente stradale dello scorso sabato notte.

Proprio in questa giornata, sulla vicenda, interviene Piergiorgio Assumma, avvocato, tra i massimi esperti di omicidio stradale e presidente dell’ONVOS - Osservatorio Nazionale per la tutela delle vittime di omicidio stradale. “Due giovani vite spezzate a Cerignola, quelle di Agostino Antonacci e Aurora Traversi, mentre una terza ragazza è rimasta gravemente ferita.

Il conducente, un ragazzo di 22 anni si trova, al momento, ai domiciliari. In tema di omicidio stradale, nel caso concreto, essendoci due vittime e una terza persona gravemente ferita, si applicherà la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, con una pena che non può superare gli anni 18", spiega.

"Pertanto, qualora l’autista della vettura risultasse positivo all’alcool test o al drug test, la pena nel massimo potrebbe essere di 18 anni e, comunque, non potrebbe superare questo coefficiente temporale. Il Comune di Foggia, insieme a quello di Barletta e Lecce, risultano i più colpiti dal fenomeno dell’incidentalità stradale e dell’omicidio stradale", continua nella nota stampa l'avvocato Assumma.

"Diminuiscono, invece, il fenomeno i comuni di Bari e Taranto; resta stabile il dato statistico su Brindisi. Nel 2017 si sono registrati a Foggia 1.309 incidenti con 76 decessi e 2.322 feriti. In tutta la Puglia, sempre nel 2017, gli incidenti sono stati 9.786, con 236 decessi e 16.116 feriti. Il costo sociale del fenomeno in Puglia è stato di 1 miliardo e 143 milioni di euro, nel 2017. L’indice di mortalità sul territorio si aggira intorno alle 2,3/2,4 vittime ogni 100 incidenti”.