Si costituisce il tredicesimo arrestato di 'Cerignola Enterprise': è accusato di associazione per delinquere e furto aggravato

Si è costituito il tredicesimo uomo della 'Cerignola Enterprise', l'organizzazione criminale smantellata all'alba di ieri nell'ambito di un blitz di polizia. L'uomo, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Foggia per i reati di furto aggravato in concorso e associazione per delinquere, era sfuggito alla cattura, ma si presentato spontaneamente in questura, intorno a mezzogiorno di ieri, avendo appreso la notizia che vi fosse un ordine di carcerazione a suo carico. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato accompagnato in carcere.

