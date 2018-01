Cerignola: trovata droga interrata in un cortile di via Stella

Nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti effettuato a Cerignola, gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine e alla preziosa collaborazione di una unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti sostanza stupefacente e materiale idoneo allo spaccio della stessa.

Il controllo è scattato alle 9 del 12 gennaio, all’interno del cortile di uno stabile sito in via Stella, dove abilmente celati sotto terra in un contenitore di plastica usato generalmente per la conservazione delle olive, hanno rinvenuto 20.4 grammi circa di cocaina divisa in 50 ‘cipolline’, 76.2 grammi circa di hashish divisa in 37 stecchette. All’interno di un autoclave dello stesso stabile è stato ritrovato un bilancino di precisione, un blister in plastica contenente otto lame di taglierino; mentre nel vano contatori c’era una radio ricetrasmittente.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia. Sono attualmente in corso le indagini per risalire ai detentori della sostanza ritrovata