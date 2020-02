Fermato dai carabinieri per un controllo, nel bagagliaio nascondeva pezzi di un suv rubato: nei guai 19enne

I carabinieri di Cerignola hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Foggia per ricettazione un 19enne del posto. È stato controllato in via Napoli alcune mattine fa mentre era alla guida di una autovettura, al cui interno erano stipati vari pezzi meccanici e di carrozzeria appartenenti ad una Opel Crossland.

Gli accertamenti hanno consentito di verificare che i pezzi appartenevano ad una Opel Crossland rubata a Bari a metà febbraio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. L’auto del 19enne è stata sequestrata perché scoperta di assicurazione obbligatoria.