Polizia scopre 'supermarket' di ricambi auto tutti di provenienza illecita: il blitz in un autoparco di Cerignola

Controllo all'interno di un autoparco, la polizia scopre un trivomero rubato e una sorta di 'supermarket' di ricambi auto (tutti di provenienza illecita). Il fatto risale allo scorso 12 febbraio, quando gli agenti di polizia del Commissariato di Cerignola e del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo hanno effettuato un controllo all’interno di un autoparco di Cerignola.

Dopo una verifica iniziale di riscontro della documentazione amministrativa in possesso del titolare, è iniziato un controllo più approfondito nei box situati all’interno del parco. In particolare in uno di questi, concesso in affitto ad un cerignolano di 46 anni, è stata rinvenuta una macchina agricola a cui era attaccato un trivomero (utensile agricolo utilizzato per rimuovere il terreno). Il mezzo è risultato provento di furto avvenuto alla fine di settembre, a San Severo. L’affittuario del box è stato quindi denunciato per ricettazione, mentre il mezzo veniva sequestrato penalmente.

Sempre all’interno del parco, da ulteriore controllo è emerso che quattro box, risultati aperti, contenevano innumerevoli componenti di autovetture usate. Molte di questi parti di auto erano prive di numero identificativo, appositamente cancellato, in modo da non poter risalire alla provenienza del veicolo ed inoltre, diversi sportelli si presentavano con vetro infranto o nottolini di apertura rotti.

Il titolare dell’autoparco, un cerignolano di 27 anni, ho dichiarato di essere intestatario di partita Iva e che l’attività di vendita dei ricambi auto usati, avveniva via internet. E' risultato, inoltre, privo dell’autorizzazione del Comune. Alla luce di quanto emerso, tutto il materiale contenuto nei box è stato sottoposto a sequestro penale ed il titolare denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Gallery