Poliziotti e unità cinofile in azione nei quartieri dello spaccio: sequestrate droga e armi (anche un passamontagna)

Rinvenuto e sequestrato in hanno rinvenuto e sequestrato in Vico III Salnitro circa 8 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish e 6 proiettili calibro 380. In via Foggia nei pressi della scuola Don Bosco all’interno di sacchetto di plastica 1 passamontagna di colore nero, due coltelli lunghi entrambi 30 cm. e 1 mannaia di metallo.