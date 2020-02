Automobilisti indisciplinati nel mirino dei carabinieri: raffica di controlli e contravvenzioni

Oltre 70 conducenti e 40 veicoli controllati in tre ore ieri mattina a Cerignola e ben 36 contravvenzioni elevate per altrettante infrazioni al Codice della Strada.

I carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, mirato al monitoraggio del rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, per contrastare gli incidenti stradali e garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada, pedoni compresi.

All’attività hanno preso parte anche i motociclisti della Sezione Radiomobile, che hanno fermato e contravvenzionato ben 17 conducenti intenti a parlare al cellulare mentre guidavano; altri 11 automobilisti sono stati multati per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e due motociclisti sono stati multati per il mancato utilizzo del casco.

Altre contravvenzioni sono state elevate per sorpassi pericolosi, per il mancato rispetto dei limiti di velocità, per la mancata revisione dei veicoli e per manovre pericolose. Due ciclomotori sono stati sottoposti a fermo amministrativo e due patenti di guida sono state ritirate. Ammontano complessivamente a 133 i punti decurtati dalle patenti di guida.

I controlli straordinari proseguiranno nelle prossime settimane e riguarderanno anche altre località della Provincia.