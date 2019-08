Terribile a Cerignola: meticcio azzannato e sbranato mentre era a spasso con la padrona, muore dissanguato

Sfugge al controllo dei padroni, si precipita in strada e sbrana un meticcio di piccola taglia portato a spasso al guinzaglio della padrona.

È accaduto nel pomeriggio, a Cerignola, in via Galliani. Nulla da fare per il meticcio azzannato dall’esemplare di Amstaff, di proprietà di un cerignolano che vive fuori sede e che in questi giorni era rientrato in città per le vacanze estive. L’uomo, si è appreso, non era presente al momento dell’incidente, e il cane era affidato all’anziano padre. Un uscio lasciato aperto ha dato la stura alla tragedia. Illesa la padrona dell’altro cane, morto dissanguato. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Cerignola, gli uomini della polizia locale ed il veterinario di turno dell’Asl.