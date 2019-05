Cerignola si stringe attorno alla famiglia Monopoli: parte la campagna "Giustizia per Donato"

"Giustizia per Donato Monopoli”. Un appello, una richiesta nonchè una campagna di sensibilizzazione che Cerignola ha spontaneamente promosso per chiedere verità in merito alla morte del giovane ofantino morto dopo 7 mesi di coma, causato da un pestaggio all'interno di un locale, a Foggia.

Una campagna sposata anche dal sindaco di Cerignola, Franco Metta: "Una iniziativa che reputo in maniera assolutamente positiva perché è sintomo di grande sensibilità civica, senso di partecipazione al lutto di una famiglia e richiesta di presenza, attività, efficacia dello Stato per cui affido ai mezzi di comunicazione questo associarsi dell’Amministrazione Comunale al sentimento popolare".

"Abbiamo tutti fiducia nella Giustizia, abbiamo tutti speranza che la Giustizia faccia il suo corso, siamo tutti d’accordo nel sostenere questa richiesta popolare che si connota con i criteri della moderazione, della sensibilità, della partecipazione e della fiducia nelle Istituzioni dello Stato. Auspico che questi sentimenti non siano traditi e, per quanto riguarda l’Amministrazione Comunale, potrete star certi che seguiremo con attenzione e con rispetto questo fenomeno, questa richiesta, questo appello e lo faremo nostro in tutte le sedi Istituzionali”.