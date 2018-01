Blitz in un'autocarrozzeria di Cerignola: carabinieri scoprono centrale di mezzi e pezzi di ricambio rubati

A Cerignola gli uomini della locale Stazione Carabinieri, hanno deferito in stato di libertà G.P. classe 78 e C.D. classe 84, entrambi pregiudicati del posto, e recuperato autoveicoli e parte degli stessi, tutti oggetto di furto, per un valore di circa 100mila euro. In particolare, presso l’autocarrozzeria del primo, i militari hanno trovato autocarri Iveco, 16 motori sempre marca Iveco, 2 cambi, e numerosi pezzi di autovettura, tutti oggetto di furto in varie zone d’Italia. L’uomo risponderà del reato di ricettazione e riciclaggio, mentre tutta l’area è stata posta sotto sequestro.

Il secondo, invece, responsabile anch’egli dei reati di ricettazione e riciclaggio, veniva trovato in possesso di una Volkswagen Golf rubata lo scorso 9 gennaio a Giulianova, oltre che di altre parti varie di auto sulle quali sono in corso accertamenti.