Cerignola, atti vandalici all'istituto "Di Vittorio": distrutti banchi e materiale didattico

"Ancora una volta l'inciviltà di un ristretto numero di cittadini colpisce i luoghi dell'educazione e della formazione, condanniamo nel modo più severo coloro che operano per destabilizzare la serenità della Comunità mettendo in atto gravi atti di vandalismo perpetrati ai danni dell'Istituzione Scolastica".

Con queste dichiarazioni il Gruppo Consiliare di Maggioranza "La Cicogna" al Comune di Cerignola interviene sulla vicenda di cronaca ai danni della Scuola Elementare Comunale "G. Di Vittorio" dopo il grave atto vandalico che ha distrutto materiale didattico, giochi, banchi e muri dell'intero plesso scolastico.

"Non possiamo sopportare oltre la violenza di alcuni soggetti che vivono per il solo scopo di distruggere quanto di più bello e significativo i nostri figli posseggono, i luoghi dell'educazione e della formazione, della cultura e della socializzazione. Atti vandalici come questi sono da interpretare come minaccia ai nostri ragazzi, alle nostre giovani leve che nella Scuola crescono. Lavoreremo in questo periodo per intensificare i controlli mediante sistemi di videosorveglianza, in particolar modo nelle vicinanze di plessi scolastici della Città andando a calendarizzare il posizionamento di nuove videocamere collegate alla centrale operativa. La nostra comunità subisce un grave colpo ma abbiamo il dovere di correre ai ripari, prima ripristinando e rendendo l'istituto agibile e pulito, poi, mettendo in atto strategie volte a migliorare ed intensificare i controlli".