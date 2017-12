Tenta di aggredire l’ex compagna con delle forbici: in manette 38enne

In particolare, a Cerignola sono state arrestate 4 persone, due in flagranza di reato e 2 in esecuzione di specifici provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

I carabinieri della Radiomobile di Cerignola hanno arrestato Saverio Diliso, 38enne cerignolano, con l’accusa di atti persecutori.

L’intervento dei militari è avvenuto in seguito alla richiesta di aiuto effettuata dalla ex compagna: l’uomo è stato infatti bloccato sulla pubblica via, mentre con in mano un paio di forbici stava tentando di aggredire la donna. Diliso è stato pertanto arrestato e sottoposto ai domiciliari.