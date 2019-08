Avvicina la figlia minore, poi si avventa sulla madre: tentata violenza sessuale nei pressi della chiesa, fermato 37enne

Prima l'approccio fisico con la figlia minore, poi il tentativo di violenza sessuale nei confronti della madre. E' quanto accaduto nella tarda serata di ieri di ieri, a Cerignola, nei pressi della chiesa dello Spirito Santo.

Per il fatto, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia ofantina hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 37enne cerignolano, incensurato, che in via Terminillo avrebbe tentato dapprima di approcciare fisicamente una minore che era intenta a passeggiare con sua madre e con la sorella; poi, respinto dalla minore, lo stesso si è avventato sulla madre.

Dopo averla immobilizzata, l'uomo l’ha palpeggiata nelle parti intime, tentando di avere un rapporto sessuale con la stessa. La donna, però, è riuscita a svincolarsi e a gridare aiuto, mettendolo così in fuga. I carabinieri, intervenuti su richiesta delle vittime, si sono messi immediatamente alla ricerca del soggetto, rintracciandolo e bloccandolo poco dopo.

Condotto in caserma,il 37enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alla casa circondariale di Foggia. La donna, per lo shock subito, è ricorsa alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cerignola, dove ha riportato alcuni giorni di prognosi.