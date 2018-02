Fugge per le vie dello spaccio, ma viene bloccato dagli agenti: in manette giovane pusher

Gli Agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine hanno arrestato a Cerignola Roberto Garofalo, diciannovenne cerignolano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 17.20 circa, gli Agenti, nel corso di un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato quattro persone che stazionavano nel piazzale all’intersezione della via Canosa, via Di Filippo e via Barletta, luogo notoriamente sede di attività di spaccio. Uno dei quattro, alla vista degli operatori, si è dato a precipitosa fuga facendo perdere le tracce mentre gli altri tre giovani sono stati identificati. Gli Agenti hanno comunque continuato ad effettuare numerosi passaggi nella zona e poco dopo hanno individuato nuovamente il fuggitivo che si stava intrattenendo nella piazza; dopo aver circondato la zona sono intervenuti riuscendo a bloccare il giovane che stava tentando nuovamente la fuga.

Garofalo è stato trovato in possesso di 16 grammi circa di hashish suddivisi in 11 stecche e 3,3 grammi circa di marijuana suddivisa in 2 involucri di cellophane; 30 euro suddivisi in due banconote, denaro riconducibile all’attività di spaccio; un telefono cellulare contenente numerosi messaggi dai quali si evince la finalità di cessione a terzi dello stupefacente. Quanto rinvenuto è stato sequestrato.

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.