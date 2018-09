Partono forte i 'Cacciatori di Puglia': il primo colpo messo a segno è una piantagione di 208 kg di cannabis 'vietnamita'

Giungono già i primi risultati operativi del neocostituito Squadrone Eliportato Carabinieri "Cacciatori Puglia": scovata piantagione di marijuana e arrestato un pregiudicato del posto. Nel pomeriggio di mercoledi, in un terreno di proprietà demaniale in località "Sette Poste" di Cerignola, i Carabinieri della Compagnia ofantina e i Cacciatori Puglia hanno arrestato per produzione di sostanze stupefacenti il pregiudicato Michele De Luca, 49 anni, sorpreso mentre era impegnato nella raccolta del proprio illegale prodotto.

Si tratta di cannabis tipo "vietnamita", dalle limitate dimensioni compensate però da un altissimo livello di principio attivo, e che per questo non necessita di una vegetazione particolarmente lussureggiante che la nasconda. I carabinieri hanno quindi coinvolto nella ricerca una squadriglia del neocostituito Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, prezioso in ambienti aperti per la capacità di muoversi e operare, anche nel cuore della notte, senza essere notato, preservando quindi le successive attività investigative.

E così, dopo giorni di discreti rastrellamenti, la piantagione è stata individuata: i Carabinieri Cacciatori si sono nascosti, appiattati nell'aperta campagna in attesa che qualcuno andasse a curare le piante, ormai mature. Dopo un intero giorno pazientemente trascorso nel monitoraggio, finalmente De Luca si è presentato sul campo, ed ha iniziato il raccolto. Solo a questo punto i Cacciatori, dopo aver avvisato via radio i colleghi della Compagnia di Cerignola, sono usciti dai loro nascondigli, arrestando il pregiudicato. Al termine delle operazioni sono state sequestrate 1.404 piante, per un totale di 208 chili di marijuana, ed un ingegnoso sistema di irrigazione che ne aveva garantito, durante tutta la crescita, l'alimentazione. De Luca, invece, è stato condotto al carcere di Foggia, a disposizione della Procura della Repubblica.