Si scaglia contro i carabinieri impugnando un paio di forbici: ai domiciliari 57enne

Si scaglia contro i carabinieri impugnando un paio di forbici. E' accaduto a Cerignola, dove i carabinieri hanno tratto in arresto una donna del posto - Rosalba Patruno, di 57 anni, pregiudicata - con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I militari erano intervenuti nell’abitazione della donna per una furibonda lite in famiglia; ma alla vista degli uomini in divisa, invece di calmarsi, la stessa si è ulteriormente adirata, fino al punto di avventarsi contro uno dei carabinieri con in mano un paio di forbici. Immediatamente disarmata, la donna è stata bloccata e, su disposizione del P.M. di turno, è stata sottoposta agli arresti domiciliari.