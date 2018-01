Latitante slovacco arrestato a Cerignola: era ricercato in tutta Europa dalla scorsa estate

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Cerignola hanno rintracciato e tratto in arresto Peter Holeckp, pregiudicato slovacco classe ‘68, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, emesso l’estate scorsa dall’Autorità Giudiziaria slovacca perché riconosciuto colpevole di vari reati contro il patrimonio, una serie di furti commessi nel proprio pase. Holeckp nel frattempo si era reso irreperibile sul territorio nazionale dandosi alla latitanza. I Carabinieri della Compagnia di Cerignola, allertati dall’ufficio Interpol sulla presenza del ricercato nel territorio di competenza, lo hanno rintracciato dichiarandolo in arresto. L’uomo è dunque stato condotto presso la Casa Circondariale di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.