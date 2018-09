Elude l’alt dei carabinieri, poi abbandona l’auto e fugge a piedi: inseguito e arrestato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Norm hanno arrestato a Cerignola Fanding Fatty, 29enne cittadino del Gambia. L’uomo, a cui era stato intimato l’alt mentre era alla guida di un furgone lungo la SS 544, in loc. Borgo Tressanti, non solo non si è fermato all’alt, ma ha accelerato la marcia, facendo scaturire un lungo inseguimento.

Il ventinovenne ha poi improvvisamente abbandonato il mezzo, dandosi alla fuga a piedi, venendo però subito raggiunto e bloccato. I successivi controlli hanno quindi permesso di accertare che l’uomo fosse sprovvisto di patente, motivo per il quale, probabilmente, si era sottratto al controllo. Contestatogli il reato di resistenza a pubblico ufficiale, Fatty è stato rinchiuso nel carcere di Foggia.