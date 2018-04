Su uno scooter con telaio modificato, senza patente e assicurazione, elude l’alt dei carabinieri: arrestato

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cerignola coordinati dal Comando Provinciale di Foggia.

Con l’accusa di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale è stato arrestato C.G., giovane incensurato classe 1999 di Cerignola. Il giovane a bordo di uno scooter Yamaha T-Max, al quale i militari avevano intimato l’alt, anziché arrestare la corsa, aveva accelerato tentando di far perdere le proprie tracce. I militari, che non si erano lasciati sorprendere, lo avevano inseguito e bloccato dopo qualche centinaia di metri. Il giovane era risultato sprovvisto di patente di guida, mentre il mezzo, che montava una targa tedesca, era risultato sprovvisto di assicurazione. Da più approfonditi accertamenti espletati nell’immediatezza dai militari, si è scoperto che il telaio del mezzo era stato modificato. Da qui l’accusa di ricettazione del motociclo, per il quale sono tuttora in corso accertamenti per accertarne la provenienza e, nel contempo, identificarne il proprietario. Il giovane malfattore, su disposizione del P.M. di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Sempre i militari della Stazione di Cerignola, poi, hanno notificato a Fabio Dimmito, pregiudicato del posto classe 1977, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bari, con la quale il Giudice gli ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo, infatti, nei giorni scorsi era stato arrestato dai medesimi militari perché colto, insieme a quattro complici, mentre era intento a smontare in aperta campagna tre auto rubate.

I militari del Nucleo operativo, infine, durante un controllo nel quartiere popolare ‘Torricelli’, hanno rinvenuto, ben calato tra le sterpaglie, un quantitativo di stupefacente pari a circa 23 grammi di hashish, 3 di marijuana ed 1 di cocaina che sono stati sequestrati a carico di ignoti.