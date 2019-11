Polizia cerca un'auto rubata, ne trova due (e arresta anche il responsabile dei furto)

Cercano un'auto rubata, ne trovano due (e arrestano anche una persona). E' il bilancio dell'attività di servizio messa a segno la scorsa notte, a Cerignola, dagli agenti della 'Volante' del Commissariato, che hanno recuperato due auto risultate rubate a Bari.

L'attività è partita a seguito della segnalazione relativa alla presenza di un'auto provento di furto in un tratturo della strada che da Cerignola conduce a Canosa di Puglia. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato una Fiat Uno dalla quale fuggivano due persone, una delle quali (pregiudicato di 26 anni) è stato riconosciuto dagli operatori.

Sul posto, oltre all’autovettura segnalata -una Range Rover Evoque - è stata trovata anche un’altra autovettura, rubata sempre a Bari, ovvero una Renault Megane, entrambe restituite ai legittimi proprietari. Il giovane riconosciuto, invece, si è presentato in Commissariato ammettendo la sua responsabilità in merito al furto delle autovetture ed è stato quindi denunciato in stato di libertà per furto aggravato.