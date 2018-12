Carabinieri 'setacciano' il quartiere Torricelli, spuntano 4 fucili clandestini: un arresto a Cerignola

Negli ultimi giorni, a ridosso delle festività natalizie, a Cerignola sono stati eseguiti numerosi controlli e perquisizioni nell’ambito di un massiccio servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Foggia, effettuato anche con mirati posti di blocco sulle principali arterie di collegamento della città ofantina.

In particolare, i Carabinieri della locale Compagnia, dello Squadrone eliportato Cacciatori Puglia, e del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno effettuato una serie di perquisizioni nel quartiere popolare “Torricelli”. Ed è proprio in questo rione che, in un box in uso al 24enne Vincenzo Digioia, pregiudicato cerignolano, i militari hanno recuperato - grazie al fiuto del cane antiesplosivo - 4 fucili che, sebbene fossero datati, erano tutti perfettamente funzionanti. Le armi, tutte prive di marca e matricola, sono da considerarsi clandestine. Il giovane è stato arrestato per il reato di detenzione abusiva di armi da fuoco clandestine e rinchiuso anch’egli nel carcere di Foggia.