Evade dai domiciliari il 23enne che ricattava sessualmente un minore: arrestato

Arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, il 23enne accusato di circonvenzione di minore, estorsione, minacce e lesioni personali in danno di un ragazzo minore, oltre che per violenza, minacce e lesioni personali gravi nei confronti dei genitori della vittima. Si riapre, così, una brutta pagina per la cronaca cittadina di Cerignola: nella giornata di ieri, infatti, gli agenti del commissariato hanno arrestato Reda Karbaba, classe 1995, cittadino italiano. Lo stesso, agli arresti domiciliari, è stato trovato fuori dalla sua abitazione.

L’arresto fu eseguito lo scorso 24 maggio, su ordine di esecuzione cautelare. Le attività presero spunto da una denuncia sporta dai genitori di un ragazzo minorenne, che da diverso tempo subiva minacce e atti persecutori da parte del giovane. In particolare, la vittima veniva ricattata dal 23enne, con la minaccia di rendere pubbliche le foto delle parti intime del minore, qualora lo stesso non avesse avuto rapporti sessuali con l'indagato. Il giovane, quindi, esercitava un vero e proprio controllo sulla psiche del ragazzo e sulle sua capacità decisionali; tale controllo dipendeva dalla paura del minore di subire conseguenze dannose alla sua persona qualora non avesse assecondato “gli ordini” del suo “aguzzino”. Anche i genitori del minore sono stati, a loro volta, vittima del giovane, che li aveva aggrediti brandendo un coltello e minacciandoli di morte. Alla luce di quanto accaduto, il giovane è stato arrestato, e condotto presso il carcere di Foggia.