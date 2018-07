Tentò di uccidere ristoratore e i suoi due figli, ristretto ai domiciliari se la spassa per il paese: arrestato

Ai domiciliari per tentato triplice omicidio, viene sorpreso a spasso per il paese: i carabinieri di Cerignola hanno arrestato il 51enne Vincenzo Caputo, pregiudicato cerignolano. L’uomo, ristretto agli arresti domiciliari per tentato triplice omicidio, e già condannato in primo grado, per l’ennesima volta è stato sorpreso per le strade del paese anziché essere a casa.

Il 51enne, quindi è stato arrestato nuovamente per il reato di evasione e risottoposto agli arresti domiciliari. L'uomo, lo ricordiamo, è detenuto per i fatti accaduti l’anno scorso quando, dopo aver litigato con un ristoratore in via Manfredonia, si è allontanato per poi tornare dopo pochi minuti armato di una pistola, con la quale ha tentato di uccidere il ristoratore che lo aveva invitato ad allontanarsi, che è stato ferito al collo, ed i suoi due figli.