VIDEO | Nascondeva armi nel barile delle olive: arrestato

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola, del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, con la collaborazione dei Militari della Guardia di Finanza, hanno proceduto all’arresto di Teodato Colucci, 49 anni, per detenzione illegale di armi clandestine e relativo munizionamento.

Nell’ambito di un servizio straordinario di polizia che prevede l’esecuzione di perquisizioni domiciliari sul territorio di Cerignola, presso l’autoparco “Tavoletta”, gli agenti intervenuti, dopo aver rastrellato la zona oggetto del controllo, mentre si trovavano nei pressi del pollaio, notavano che il titolare dell’autoparco, Colucci appunto, aveva mutato atteggiamento, diventando molto nervoso.

Un atteggiamento che ha insospettito gli operatori, i quali effettuavano una meticolosa ricerca proprio in quell’area, rinvenendo armi all’interno del barile usato per la conservazione delle olive: un fucile perfettamente funzionante a canne mozze privo di matricola identificativa, una pistola scacciacani modificata, perfettamente funzionante, completa di munizionamento e caricatore con cartuccia in canna pronta all’uso.

Arrestato, l'uomo è stato accompagnato presso gli Uffici del Commissariato per le incombenze di rito e associato alla Casa Circondariale di Foggia, a disposizione della locale Procura della Repubblica.