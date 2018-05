Cerignola, 24enne sorpreso con un 'tesoretto' di cocaina purissima: vale 20mila euro

Quartiere 'Torricelli' nuovo snodo del traffico di stupefacenti? I fatti sembrano dire di sì, visto che - solo nell’ultimo mese - sono stati arrestati sei diversi spacciatori nel rione, in diverse operazioni di servizio. L’ultimo arresto, in ordine di tempo, nel fine settimana appena trascorso, quando i carabinieri di Cerignola hanno sorpreso un giovane con 200 grammi di cocaina.

Si tratta del 24enne Carmine Merlicco, pregiudicato cerignolano. Il giovane, già gravato, nonostante la giovane età, da numerosi precedenti specifici, lo scorso anno venne sorpreso con 16 grammi di cocaina e, per sfuggire alla cattura, non esitò a lanciarsi dalla finestra dell’appartamento in cui vive, posto al secondo piano, procurandosi una frattura ad una gamba.

Questa volta i militari, intuendo che sin da allora il giovane non avesse comunque smesso di dedicarsi all’attività di spaccio, si sono appostati nei pressi della sua abitazione, in una zona ben controllata dai malavitosi che la abitano. Gli sforzi, però, non sono risultati vani. Infatti, dopo ore ed ore di appostamento, i carabinieri hanno sorpreso Merlicco mentre nascondeva tra le sterpaglie di un terreno incolto una busta.

Bloccato subito dopo all’interno della sua abitazione, i militari hanno verificato che quella busta conteneva ben 200 grammi di cocaina pura, ancora da “tagliare”, che sul mercato avrebbe fruttato circa 20.000 euro. Per Merlicco, dunque, sono scattate le manette e, su disposizione del P.M. di turno, il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Foggia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.