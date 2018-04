"Armeggiano" sulla carcassa di un'auto, ma arrivano i carabinieri: 4 arresti

Sorpresi ed arrestati mentre "armeggiavano" sulla carcassa di un'autovettura. Si tratta di quattro cerignolani, tutti pregiudicati e accusati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Si tratta di Gerardo Ruggieri di 59 anni, Nicola Dimarzo di 10 anni più giovane, di Gerardo Dimarzo di 47 e di Francesco Lionetti di 54.

I carabinieri, in servizio perlustrativo nella località "Montagna spaccata”, li hanno sorpresi vicino alla carcassa di un’autovettura, e i quattro, alla loro vista, hanno tentato di fuggire. I militari, grazie anche all’impiego di un velivolo del 6° Elinucleo di Bari-Palese, che dall’alto stava sorvegliando l’intera zona, sono riusciti a bloccare tutti i malfattori. Gli stessi sono poi stati trovati in possesso di tutta l’attrezzatura necessaria a razziare l’autovettura, risultata essere stata rubata nel marzo scorso a Giovinazzo (BA), e di una centralina per cui sono in corso gli accertamenti. Accusati di ricettazione e riciclaggio in concorso, su disposizione del P.M. di turno sono stati tutti associati presso la Casa Circondariale di Foggia.