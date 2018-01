Smontano due auto rubate, ma arrivano i carabinieri: in manette 6 persone

Ennesima operazione di servizio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Cerignola che, nei vari servizi perlustrativi finalizzati a prevenire e reprimere reati nelle zone rurali, hanno arrestato sei persone, tutte di origine romena, ma stabilmente residente tra Cerignola e Stornara, e tutti con età compresa tra i 19 ed i 30 anni.

I militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM, mentre perlustravano il territorio compreso tra Cerignola e Stornara, ed in particolare lungo via Napoli, hanno notato degli strani movimenti in aperta campagna. Allertata la Centrale Operativa e richiesti gli indispensabili rinforzi, unitamente a personale dei Baschi Verdi della Compagnia della Guardia di Finanza di Fasano in supporto a quella a Cerignola, arrivati immediatamente sul posto, i Carabinieri hanno circondato l’area e bloccato sei cittadini rumeni intenti a smontare un’auto rubata, ed a riporre i pezzi di un’altra auto all’interno di un furgone.

Entrambe le autovetture, una Volkswagen Tiguan ed una Ford Focus, sono risultate oggetto di furto perpetrato a Modugno il 23 gennaio scorso. Tale dato conferma ancora una volta il primato di Cerignola quale capitale della ricettazione e del riciclaggio di veicoli rubati. Le autovetture sono dunque state restituite ai legittimi proprietari, mentre i sei malfattori, su disposizione del P.M. di turno, sono stati rinchiusi nel carcere di Foggia.

