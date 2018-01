Furto in un’azienda: c’è un furgone sospetto, carabinieri sorprendono e arrestano ladri

A Cerignola i militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM hanno tratto in arresto Antonio Tiano e Michele Abate rispettivamente classe 1974 e 1972, entrambi pregiudicati del posto. I militari dell’Arma, mentre erano impegnati in un servizio perlustrativo lungo le vie di accesso al centro cittadino, hanno notato un furgone parcheggiato nei pressi di un’azienda vitivinicola ormai inattiva, al cui interno, però, i carabinieri sapevano essere ancora presenti vari macchinari.

Avvicinatisi all’azienda, i militari hanno visto i pregiudicati fuggire a piedi per le campagne. Rincorsi per svariate centinaia di metri, entrambi i fuggiaschi sono stati raggiunti e bloccati, e dopo che i Carabinieri hanno constatato che il furgone da loro abbandonato era carico di materiale ferroso per oltre 10 quintali, appena trafugato dall'interno del capannone, sono stati dichiarati in arresto per furto aggravato. Entrambi, a causa degli svariati pregiudizi penali a loro carico, su disposizione del P.M. di turno sono stati rinchiusi nel carcere di Foggia.

