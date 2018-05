In "trasferta" a Bari per rubare auto: arrestati due giovani cerignolani, si cerca complice

Da Cerignola a Bari per mettere a segno furti di auto. E' quanto scoperto nel corso della notte dagli agenti delle 'Volanti' del capoluogo pugliese che hanno bloccato e arrestato due persone di Cerignola in 'trasferta' a Bari, colte nel tentativo di rubare un'auto parcheggiata in strada.

Il fatto è accaduto intorno alle 2.30 circa, quando in Zona Carrassi, via Giulio Petroni, gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato Antonio Cirulli 24enne, con precedenti di polizia, e Nunzio Caputo 25enne, incensurato, entrambi del centro ofantino, ritenuti responsabili in concorso tra loro di tentato furto aggravato e ricettazione, unitamente ad una terza persona che è riuscita a fuggire. Grazie alla segnalazione di un cittadino e al tempestivo lavoro della locale Sala Operativa della questura, che è riuscita a visualizzare sui monitor i tre mentre armeggiavano su di una Peugeot 206, le pattuglie sono intervenute ed hanno bloccato, dopo un breve inseguimento, due dei tre giovani, mentre il terzo invece è riuscito a fuggire dopo essersi disfatto di una centralina per auto con matricola abrasa.

Gli arrestati sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari a disposizione della Autorità giudiziaria.