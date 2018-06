Sorpresi in un'area di servizio dismessa, con 7 quintali di materiale ferroso appena rubato: arrestati

I serrati controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Cerignola nell’ambito del territorio cittadino hanno portato i loro frutti. L’impiego di decine di militari nel corso dell’intero fine settimana, impiegati in posti di controllo lungo le principali arterie stradali e nelle aree rurali, hanno portato - tra le altre cose - all'arresto di due persone, accusate di furto aggravato.

Si tratta di Domenico Giannotti e Raffaele Schiavone, rispettivamente di 42 e 37 anni, entrambi pregiudicati cerignolani. I militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM avevano notato uno strano movimento nei pressi di un’area di servizio dismessa lungo la SS16. Avvicinatisi, hanno sorpreso i due malfattori mentre stavano caricando sulla propria autovettura materiale ferroso vario per circa sette quintali. I due hanno accennato una fuga a piedi, ma i carabinieri non si sono lasciati sorprendere, e li hanno immediatamente raggiunti dichiarandoli in arresto. Entrambi, sottoposti agli arresti domiciliari, risponderanno del reato di furto aggravato.