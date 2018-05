Cerignola, cocaina nascosta nella credenza: il cane antidroga "Amira" incastra 20enne

Cocaina nascosta nella credenza, il cane antidroga "Amira" incastra 20enne di Cerignola. E' accaduto lo scorso 3 maggio, quando gli agenti del commissariato ofantino, con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine e della Squadra Cinofili di Bari, hanno proceduto all’arresto di Antonio Dente, classe 1998, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa del giovane; perquisizione che, anche grazie all’ausilio del cane antidroga “Amira”, ha dato esito positivo. All’interno di un contenitore porta oggetti, posto su di una credenza nella sala da pranzo, infatti, sono stati recuperati due involucri: il primo, conteneva sostanza da taglio per un peso complessivo di 27 grammi; il secondo, invece, conteneva sostanza stupefacente presumibilmente del tipo cocaina, dal peso complessivo di 4 grammi.

Inoltre, in una stanza annessa all’abitazione in questione, al piano inferiore, nel vano sottoscala, sono stati rinvenuti: un bilancino di precisione, perfettamente funzionante, un paio di forbici ed un rotolo di nastro isolante, tutto materiale atto al confezionamento delle singole dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il giovane - in stato di arresto in flagranza di reato - dopo le formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione della locale Procura della Repubblica.