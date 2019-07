Salvini vuole chiudere i campi rom: censimento anche a Foggia, il ministro scrive al Prefetto

Dopo l'incendio doloso che si è verificato ieri in zona ospedale a Lamezia Terme, lunedì mattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini scriverà a tutti i prefetti, quindi anche a Raffaele Grassi, "per avere un quadro dettagliato e aggiornato in tempo reale delle presenze rom nei campi abusivi o teoricamente “regolari” per procedere, come da programma, a chiusure, sgomberi, allontanamento e ripristino della legalità”.

Parte quindi il censimento che il leader della Lega aveva annunciato poco meno di un anno fa. A Foggia ci sono tre campi, quello autorizzato di Arpinova e quelli abusivi di via San Severo e via Trinitapoli. Sarebbero circa 2mila, invece, le persone non censite.