Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Cede il manto stradale in via Oberdan, in pieno centro, a Foggia. E' accaduto poco fa, all'incrocio con Corso Vittorio Emanuele. Il manto stradale è "sprofondato" all'altezza di un rattoppo effettuato qualche mese fa, a seguito di alcuni lavori. Sul posto, la polizia locale per assicurare che non si verifichino incidenti