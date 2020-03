Catturato Matteo Ladogana, tra i 70 evasi dal carcere di Foggia. E' caccia ad Aghilar, Scirpoli e Bonsanto

Catturato Matteo Ladogana. L'uomo, 47enne di Cerignola, è stato individuato e arrestato dalla polizia nella giornata di oggi, a Foggia.

Ladogana, che nel suo curriculum criminale annovera precedenti per rapine e assalti a caveau e portavalori, è uno degli oltre 70 detenuti evasi lo scorso lunedì, 9 marzo, dal carcere di via delle Casermette, a Foggia, dopo una eclatante protesta scoppiata a seguito delle restrizioni imposte nelle strutture carcerarie in materia di contenimento da Coronavirus. All'appello, per riassicurare tutti alla giustizia, mancano il 31enne di San Severo Angelo Bonsanto, il 38enne di Mattinata Francesco Scirpoli e il 36enne Cristoforo Aghilar di Orta Nova.